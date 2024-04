Bournemouth-Manchester United sabato 13 aprile 2024 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

l Manchester City continua la rincorsa al titolo e batte 1-0 il Bournemouth in trasferta, nella sfida valida per la 26ª giornata di Premier League 2023 / 2024 . Alla squadra di Guardiola basta il nono ... (sportface)

Il piatto forte della 27esima giornata di Premier League arriva di domenica. Sono infatti due le partite in programma ma ce n'è una... (calciomercato)

Alla ricerca della prima vittoria in Premier League dopo oltre un mese, il Manchester United si reca al Vitality Stadium per affrontare il Bournemouth sabato 13 aprile sera. I Cherries cercano di ... (sport.periodicodaily)

Manchester United, fine di un’era: John Murtough lascia dopo oltre dieci anni - Visualizzazioni: 1 John Murtough, primo storico direttore sportivo del Manchester United, lascerà i Red Devils a fine stagione dopo dieci anni. Il comunicato del Manchester United La “rivoluzione” di ...calciostyle

Casemiro preoccupato dalla situazione attuale al Manchester United: “A volte non riesco a dormire” - Casemiro ha ammesso che la situazione del Manchester United in questa stagione gli ha fatto ... pensare partita per partita e concentrarci sulla prossima sfida contro il Bournemouth". Questa la ...fanpage

Premier: il Manchester United ferma la fuga del Liverpool, resta primo ma insieme all'Arsenal - I Red Devils impongono il 2-2 all'Old Trafford alla capolista che viene ripresa al comando dai Gunners. Sorride anche il City che ora è a -1 dal vertice. Il ...repubblica