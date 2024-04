Borse | scarpe | foulard | velette | dettagli originali Chic come la sposa o forse anche di più 

(Di giovedì 11 aprile 2024) Invitata a un matrimonio, e nessuna idea divestirsi? Le cose si complicano per le damigelle. E se la scelta dell’abito da cerimonia nel 2024 rappresenta già un grosso problema, gli accessori sono l’ultimo scoglio da superare.vestirsi a un matrimonio? 5 look perfetti a 50 anni (e non solo) X Leggi...

Struttura soft, eleganza pratica, spirito playful. Gli accessori in pelle intrecciata con il loro fascino retro-chic indiscutibile, sono il leitmotiv leggero e sofisticato che ci accompagnerà per ... (iodonna)

La collezione di Borse firmate di Maria Braccini: quali sono i modelli e quanto valgono - Maria Braccini, influencer, ha una grandissima passione per le Borse griffate, soprattutto quelle d'archivio, ossia di collezioni vecchie e più difficili ...fanpage

Sézane sbarca in Italia con un pop-up esclusivo nel cuore di Milano - Sono previsti anche in esclusiva per la capitale meneghina alcuni modelli in edizione limitata, oltre naturalmente a una selezione di capi iconici, accessori, scarpe, Borse e gioielli. Praticamente il ...grazia

Borse per la primavera: 4 tendenze da Instagram - Come sempre, i social sono una fonte d’ispirazione illimitata per quanto riguarda tendenze & trend da seguire e, se vi state chiedendo quali siano le Borse più amate e "virali" della nuova stagione, ...grazia