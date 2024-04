Borsa | Milano pesante con le banche guidate da Bper | giù Iveco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Piazza Affari chiude negativa (-0,96%) e fa peggio delle altre Borse nel giorno della Bce, che ha lasciato i tassi invariati facendo tuttavia intravedere un taglio a giugno. Sul listino hanno pesato le. Reduci da sedute positive sulle scommesse per il risiko, sono finite sotto pressione anche in scia agli istituti americani che con le trimestrali in arrivo hanno pagato la prospettiva di minori utili a causa dei prossimi tagli dei tassi da parte dellecentrali.ha perso il 3,89%, Banco Bpm il 3,54%, Mps il 3,48% nel giorno dell'assemblea sul bilancio e il dividendo, Popolare Sondrio il 3,54%. Peggio ha fatto solo(-4,06%). Hanno invece brillato Erg (+2,06%), A2a (+1,04%) e Diasorin (+0,81%).