Borsa | Milano fiacca -0 | 5% con l' Europa in attesa della Bce

(Di giovedì 11 aprile 2024) Lieve peggioramento per i mercati azionari del Vecchio continente, con gli operatori che aspettano le decisioni del Consiglio direttivoBce, che dovrebbe lasciare invariati i tassi, e soprattutto qualche segnale preciso dalla presidente Christine Lagarde, che potrebbe introdurre un primo taglio in giugno. Si tratta comunque di piccoli assestamenti rispetto all'avvio, con lapiù pesante che è quella di Madrid, che scende dello 0,7%, seguita dain calo di mezzo punto percentuale. In ribasso dello 0,3% Francoforte e dello 0,2% Londra, con Parigi e Amsterdam piatte. In leggero rialzo lo spread tra Btp e Bund a quota 138, con il gas che accelera e sale del 5% a 28,6 euro al Megawattora. Calmo il petrolio sugli 86 dollari al barile. In questo quadro in Piazza Affari restano deboli Iveco (-3,4%) e Recordati (-2,3%), con la ...