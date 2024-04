Borsa | Milano e l' Europa riducono le perdite con Wall Street

(Di giovedì 11 aprile 2024) Le Borse europee hanno limato ledopo le indicazioni della Bce, che lasciano sperare in un taglio dei tassi a giugno, e sulla scia di. Qui il Dow Jones si muove intorno alla parità mentre S&P 500 e Nasdaq salgono grazie alle notizie non brutte dagli indici sui prezzi negli Stati Uniti.cede lo 0,48% zavorrata dalle prese di beneficio sulle banche, da Mps (-4,54%), che ha riunito oggi l'assemblea, a Bper (-3,93%), a Banco Bpm (-3,51%) con il venir meno delle speculazioni sul risiko. Resta pesante Maire (-4,4%). Erg (+2,23%), Italgas (+1,49%), Diasorin (+1,11%) e A2a (+0,98%) spiccano invece nel listino principale. Altrove Parigi è in rialzo (+0,34%), Londra perde lo 0,18% e Francoforte lo 0,31%. Poco mosso lo spread a 139 punti mentre l'euro si è leggermente indebolito.

Laurence Lafont candidata come CEO di Tim da Bluebell - La Bluebell di Giuseppe Bivona sta cercando di cambiare le carte in tavola in vista dell'assemblea Tim del 23 aprile. Il fondo attivista ha presentato il suo piano per il gruppo di telecomunicazioni e ...informazione