Borsa | l’Europa in rosso aspetta la Bce Piazza Affari maglia nera | giù Iveco

(Di giovedì 11 aprile 2024) I prezzi al consumo negli Stati Uniti superiori alle attese gelano letive sulle prossime mosse della Fed. Occhi puntati su Francoforte e sulle parole di Christine Lagarde e sui prezzi alla produzione negli Stati Uniti. Rendimenti in rialzo nell’asta BTp

Piazza Affari dei primi scambi conferma di essere senza una direzione precisa, in linea con le altre Borse europee. Gli operatori sembrano infatti aspettare il Consiglio direttivo della Bce, che ... (quotidiano)

Lieve peggioramento per i mercati azionari del Vecchio continente, con gli operatori che aspettano le decisioni del Consiglio direttivo della Bce, che dovrebbe lasciare invariati i tassi, e ... (quotidiano)

Borsa ultime notizie: listini in rosso nel giorno della Bce. A Piazza Affari cedono auto e banche. Arriva il nuovo Btp Valore - A Milano si mettono in luce le utility: Erg (+1,3%), Italgas (+1,1%), A2a (+0,89%), Interpump (+0,5%). Sopra la parità anche Enel (+0,2%) dopo l’incidente nella centrale in Emilia-Romagna. Bene i ...firstonline.info

Borsa: Milano fiacca (-0,5%) con l'Europa in attesa della Bce - Lieve peggioramento per i mercati azionari del Vecchio continente, con gli operatori che aspettano le decisioni del Consiglio direttivo della Bce, che dovrebbe lasciare invariati i tassi, e soprattutt ...ansa