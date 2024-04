Borsa | l' Asia tiene dopo inflazione Usa | positiva la Cina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Mercati azionaritici e dell'area del Pacifico in tenutail dato dell'statunitense in aumento oltre il previsto, che potrebbe frenare il taglio dei tassi da parte della Federal reserve. LaTokyo ha ondeggiato attorno alla parità e ha chiuso con un calo dello 0,4% nell'indice Nikkei 225, mentre altri listini sono leggermente positivi. Hong Kong si avvia alla conclusione con una limatura dello 0,2%, mentre le Borse cinesi salgono di mezzo punto percentuale. Piatta Seul, in ribasso dello 0,4% Sidney. Sulla parità i futures sull'avvio dei mercati europei.