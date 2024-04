Borsa | Europa verso avvio cauto aspettando la Bce Cina | rallenta l’inflazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Asia e mercati del Pacifico in tenuta dopo un’apertura negativa che faceva seguito ai dati americani

Borse in rosso e bond sotto pressione dopo il dato sul l'inflazione americana, salita a marzo oltre le attese. Gli investitori archiviano la possibilità che la Fed possa tagliare i tassi a giugno con ... (quotidiano)

Le Borse europee chiudono la seduta in recupero dopo che l'inflazione americana è cresciuta a marzo oltre le attese, rendendo remota la prospettiva di un taglio dei tassi da parte della Fed già a ... (quotidiano)

Borsa: Europa verso avvio cauto, attesa per la riunione della Bce - Rallenta inflazione in Cina. Cambio euro/dollaro ancora giu' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 apr - I listini europei si apprestano ad avviare la seduta odierna con un cauto ottimismo in att ...borsa.corriere

Borsa: l'Asia tiene dopo inflazione Usa, positiva la Cina - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in tenuta dopo il dato dell'inflazione statunitense in aumento oltre il previsto, che potrebbe frenare il taglio dei tassi da parte della Federal res ...quotidiano