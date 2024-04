Bologna-Monza sabato 13 aprile 2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 11 aprile 2024) Traè anche la sfida tra Thiago Motta e Palladino, due allenatori accostati alle big del campionato per la prossima stagione e alle prese con un’attualità esaltante. Il primo può trascinare gli emiliani a una qualificazione in Champions League che sarebbe storica, il secondo ha ancora carte da giocare per ipotizzare un’incredibile InfoBetting: Scommesse Sportive e