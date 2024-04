Bocce Nella rassegna di Serie A2 ovest La “Rossi“ conquista un punto pesante in casa dell’Envie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ancora una sconfitta ma ancora unin chiave salvezza per la bocciofila “Bernardo“ di Fossone chetrasferta di Envie, nel cuneese, è superata 15-9 ma muove la classifica (in caso di sconfitta con almeno 9 punti realizzati, si prende unin classifica).gara valida per nona giornata del campionato nazionale per società di A2, girone B, specialitàin volo, i carraresi iniziano in equilibrio e il primo turno si conclude sul 4-4 con le vittorie fossonesicoppia con Mauro Levaggi (foto)-Tiziano Micheli eterna con Panesi Thomas-Bacigalupo Mirco-Musante Marco (sconfitte per Lido Clerici nel combinato e per Carlo Galletti nell’individuale). ...