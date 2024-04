Bluebell presenta il piano per Tim | candida ceo Lafont

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il fondo attivista, che ha depositato una lista di maggioranza per il cda di Tim,il suoper il gruppo di tlc e in caso di vittoria proporrà come amministratrice delegata, Laurence, manager francese con esperienze in Google, Microsoft, Oracle, Nokia e Orange. Secondol'accordo per la vendita della rete a Kkr "è stato negoziato nel totale disprezzo degli azionisti (non solo del maggiore azionista Vivendi), a cui è stato impedito di votare su un'operazione così trasformativa" ma "l'unica indicazione" data ai propriti dal fondo di Giuseppe Bivona è di "esaminare lo stato della transazione, e agire nel migliore interesse di Tim e di tutti i suoi azionisti".ritiene inoltre che la vendita di Tim Brasil "non dovrebbe ...

Tim, dopo Iss anche il proxy Glass Lewis raccomanda il bis dell’ad Pietro Labriola. Giorgetti: vendita Netco unico piano realistico - Entrambi i proxy suggeriscono di votare per la lista del cda. Da Merlyn indicazioni insufficienti per un cambio radicale. Le liste alternative, comprese quelle di Asati e Bluebell, non sono nell’inter ...milanofinanza