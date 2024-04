Bloccato il conto corrente di Pavel Petronel Tanase | morto a Suviana | “La moglie è sola con due figli”

Prima l’ha uccisa , poi ha usato la sua mano senza vita per sbloccare il cellulare e avvertire la datrice di lavoro che sarebbe mancata qualche giorno. È durato 5 ore il macabro racconto in aula di ... (thesocialpost)

La storia l’ha raccontata su TikTok ed è diventa ta virale non solo sul social perché ha fatto il giro dei giornali di tutto il mondo, da quelli canadesi (lei vive e lavora in Canada) a La ... (ilfattoquotidiano)

Problemi con Banca Sella e Hype, conti bloccati e i servizi online non funzionano: cosa sta succedendo - Il down di Banca Sella e Hype va avanti sa domenica 7 aprile, i clienti non riescono ad accedere sul conto corrente, effettuare bonifici, e i prelievi ...fanpage

Davide Possanzini: «Il Mantova in B meglio della Premier con De Zerbi. Il problema al cuore, la filosofia zen, la guerra in Ucraina» - Il viaggio dell’ex vice di De Zerbi dall’albergo di Kiev in cui è rimasto rinchiuso per giorni per la guerra quando era vice allo Shakhtar Donetsk, a quello, in Brianza, in cui domenica scorsa ha cele ...corriere

Banca Sella e Hype in down: problemi per prelievi e pagamenti. I «motivi tecnici» e le critiche social - Quarto giorno di criticità per i circa 2 milioni di correntisti di Sella e Hype (joint venture tra gruppo Sella e Illimity). Un guasto dovuto ad un intervento di manutenzione tecnica sta bloccando le ...corriere