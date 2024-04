“Bingo75” | gioca 1 | 80 euro e centra il jackpot da 9 mila euro

(Di giovedì 11 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Campania si conferma ancora una volta terra fortunata. Il mese di aprile si rivela infatti proficuo per una 57enne di Napoli che, grazie a, il gioco firmato da tombola.it dedicato a tutti gli amanti della lotteria nel suo formato più innovativo, è riuscita ad aggiudicarsi undi quasi 9con soli 1,80di cartelle. Come riferisce Agipronews, la vincitrice campana è riuscita a portare a casa il montepremi dopo aver riempito tutta la cartella con il numero 30.è il gioco di bingo al quale è possibile partecipare con puntate a partire da 20 centesimi fino a un massimo di 2,40. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

