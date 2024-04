Biblioteca a misura dei giovani | ecco il progetto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) ORVIETOUno spazio di aggregazione sempre più fruibile dai, un hub socio-culturale aperto tutto il giorno dal lunedì al venerdì, animato da laboratori e attività anche serali che vanno oltre la lettura e spaziano dal cinema alla musica, dai fumetti al gaming. Da lunedì 15 aprile alla nuovapubblica ’Luigi Fumi’ parte il“Un sottile desiderio di conoscenza“, finanziato dal dipartimento per le politicheli nell’ambito dell’avviso pubblico "in", finalizzato alla realizzazione di azioni volte a favorire e sostenere la creazione di spazi di aggregazione destinati allegenerazioni nei quali promuovere attività ludico-ricreative, sociali, educative, culturali e formative, per un corretto utilizzo del tempo libero. La ...