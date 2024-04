Bianca Guaccero confessa il suo grande desiderio | sono in moltissimi a pensarla come lei

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 11 aprile 2024)ha svelato il suoin una storia su Instagram.ina pensare quello che ha sostenuto la ragazza. La foto postata è diventata rapidamente virale e ci ha mostrato ancora una volta la bellezza di questa splendida donna. La confessione di(Instagram @real) CityRumors.itNata a Bitonto il 15 gennaio del 1981, ha esordito sul piccolo schermo nel 1996 in Miss e Mister ’96. La sua esplosione arriva però quando nel 1999 debutta al cinemaattrice in Terra bruciata di Fabio Segatori. L’anno dopo poi la notano tutti per la sua bellezza e la sua bravura in Faccia di Picasso di Massimo Ceccherini. Il suo percorso le ha permesso, giorno ...