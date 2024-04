Berrettini | ritorno di fiamma | effetto calamita

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 11 aprile 2024), certi amori non finiscono mai per davvero: il video circolato in rete ha commosso il popolo del tennis. Uno aveva bisogno di nuovi stimoli. L’altro pure. Perché quando si sta “insieme” da tanto può succedere, purtroppo, che si avverta il bisogno di respirare aria nuova e fresca. Ed è questo che hanno fatto Matteoe Vincenzo Santopadre quando, nello scorso mese di ottobre, hanno deciso di separarsi per il bene di entrambi. Matteo(LaPresse) – ilveggente.itIl tennista ha assoldato come allenatore lo spagnolo Francisco Roig, mentre il suo ex coach ha deciso di sposare il progetto del giovane giocatore d’Oltralpe Luca Van Assche. Sembra trascorsa una vita, da quando facevano “coppia” in campo e fuori dal campo, ma certi amori, si sa, non finiscono mai del tutto. E sbagliava chi credeva che si fossero ...