Berrettini non se lo spiega | “Com’è possibile?”

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 11 aprile 2024)non è proprio riuscito arselo: l’incredulità del tennista romano e le conseguenze di ciò che è accaduto. Sei minuti. Tanto è bastato a Matteoper mettersi a nudo. Per mostrare l’altra faccia della medaglia, quella che non è mediaticamente esposta e che, per forza di cose, non potevamo in alcun modo vedere. E che forse neanche avremmo voluto vedere, per la verità. Perché certe persone le idealizziamo ed è dura, poi, realizzare che pure loro sono essere umani in carne ed ossa, anche se ci sembrano dei supereroi. Con le loro debolezze, le loro fragilità. Matteo(LaPresse) – ilveggente.itIl romano ha due spalle così. Un metro e 96 centimetri di muscoli perfettamente scolpiti e di potenza. Ma questo non significa, purtroppo, che sia immune a certe cose. Come la depressione, per ...