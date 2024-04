Bernini | tutelati i risultati test Medicina ' quartini'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) "Il risultato che gli studenti del quarto anno che lo scorso anno hanno sostenuto ildi accesso asarà salvaguardato. L'emendamento per la loro tutela, dopo che una sentenza del Tar aveva cancellato la graduatoria dei Tolc, è stato approvato in commissione a Montecitorio. È un obiettivo raggiunto! L'impegno di tanti studenti e tante studentesse merita rispetto. I loro sogni e vocazioni non vanno traditi". Lo scrive sui social la ministra dell'Università Anna Maria