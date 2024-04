Bellanova | «Inter-Empoli momento brutto | ma è scattato qualcosa Grazie Inzaghi»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 aprile 2024)è il protagonista della nuova puntata di “MySkills” di DAZN. L’ex terzino dell’è statovistato da Dario Marcolin, ricordando la sua esperienza in nerazzurra, decisiva nella crescita che lo ha portato quest’anno ad essere uno dei migliori giocatori in quel ruolo con la maglia del Torino. L’ex Cagliari è poi tornato sull’esperienza vissuta in occasione della sfida contro l’a San Siro. CRESCITA – Raoulè oggi protagonista di una buona stagione al Torino, ma non dimentica l’esperienza all’: «Non capita a tutti giocare una finale di UEFA Champions League, soprattutto a un ragazzo giovane come me. Avevo già giocato contro Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City, vuoi o non vuoi queste partite anche se le vivi dalla panchina ti aiutano a ...