Belen Rodriguez | su De Martino non ha dubbi | “Rifarei tutto | ma…”

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ospite della trasmissione “Stasera c’è Cattelan” è intervenuta la conduttrice telelvisiva e showgirl argentina,Meglio tardi che mai., alla fine, da Alessandro Cattelan ci è andata. Poco importa se con qualche mese di ritardo, ma il motivo del “rinvio” era più che giustificato visto che si trattava di problemi di salute. Ospite della trasmissione “Stasera c’è Cattelan” proprio la conduttrice televisiva e showgirl argentina. Tantissimi gli argomenti che sono stati affrontati, anche quelli più spinosi che riguardavano presunti e possibili tradimenti e molto altro ancora. Stefano De(Ansa Foto) Cityrumors.itTrova anche il tempo di scherzare e di riderci un po’ su. “Se mi avessi chiesto 10 anni fa i progetti per il ...

Ieri sera è andata in onda su Rai Due una nuova puntata di Stasera c’è Cattelan , lo show in seconda serata di Alessandro Cattelan , che settimanalmente ospita personaggi del mondo dello sport, della ... (isaechia)

Finalmente Belen Rodriguez è approdata a Stasera c’è Cattelan ed ha finalmente svelato, non solo il motivo per il quale ha ritardato la sua presenza nel programma di Alessandro Cattelan, ma anche ... (blogtivvu)

Belen Rodriguez è stata ospite di Alessandro Cattelan nell’ultima puntata di “Stasera c’è Cattelan ” andata in onda mercoledì 10 aprile […] Continua a leggere Belen Rodriguez ospite di Cattelan ... (perizona)

Belen Rodriguez torna a parlare di Stefano De Martino a “Stasera c’è Cattelan”: “Ho perdonato i tradimenti, ecco perché” - Belen Rodriguez a Stasera c’è Cattelan. La showgirl argentina è tornata a parlare dei tradimenti di Stefano De Martino.tag24

Belen ha abbandonato la chat delle mamme: "Mi sono spaventata" - Belen Rodriguez ha abbandonato la chat delle mamme della scuola di suo figlio Santiago: la confessione sorprende i fan.notizie

‘Il matrimonio di mia sorella Cecilia Le ho detto di non farlo’: perché Belen pensa che sposarsi sia da ‘presuntuosi’ - Belen Rodriguez ha scherzato dicendo che a sua sorella Cecilia ha consigliato di non sposarsi, perché visto il tasso di divorzi è da “presuntuosi” pensare che le proprie nozze siano tra quelle che non ...msn