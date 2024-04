Belen Rodriguez e la frecciatina a Stefano De Martino | “Avrei voluto meno corna”

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di giovedì 11 aprile 2024) Finalmenteè approdata a Stasera c’è Cattelan ed ha finalmente svelato, non solo il motivo per il quale ha ritardato la sua presenza nel programma di Alessandro Cattelan, ma anche altri dettagli privati, con tanto di, presumibilmente all’ex maritoDee laDeda Cattelan Ospite della puntata di mercoledì 10 aprile,sarebbe dovuta essere presente già nella prima puntata della prima stagione, ma poi le cose sono andate diversamente. La showgirl argentina ha allora sottolineato: Ma tu sai che non me l' hanno permesso? Chi? Se iniziamo così, ci cacciano. Il padrone di casa ha quindi ...