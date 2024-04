Belen Rodriguez da Cattelan | “Rifarei tutto tranne le corna” E spunta un nuovo fidanzato

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 11 aprile 2024) Si era creato un vero e proprio caso in merito all’ospitata mancata dinello studio di Alessandro. Alla fine, però, il famoso conduttore è riuscito nell’impresa. Ha infatti ospitato a Stasera c’èproprio la conduttrice, modella e showgirl argentina nella sua ultima puntata. I tradimenti Un finale con il botto, considerando la grande attenzione cheè sempre in grado di destare. Non un’intervista attesa quanto quella di Fedez a Belve, certo, ma le sue frecciate a Stefano De Martino sono di certo divenute virali in un lampo. Acqua gettata sul fuoco da parte di entrambi, conduttore e ospite, per quanto riguarda il malinteso di alcuni mesi fa. Alessandrosi è mostrato infatti molto sereno e per nulla intenzionato a mettere in difficoltà ...