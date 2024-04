Belen confessa | Il futuro? La vita di ora ma meno Frecciata a De Martino?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 11 aprile 2024) Pace fatta traRodriguez e Alessandro Cattelan. Dopo aver dato forfait all'ultimo minuto ed essere finita al centro di un monologo pungente del conduttore, pare che l'argentina abbia chiarito con il diretto interessato e abbia deciso di tornare a raccontarsi nello studio di Stasera c'è Cattelan, il programma che va in onda in seconda serata e ospita personaggi del mondo dello spettacolo, della tv e dello sport. Tra coreografie, aneddoti e scherzi, la showgirl non è certo sotratta e, anzi, si è dimostrata più grintosa e disposta a giocare che mai. "Che cosa mi sarei augurata dieci anni fa per il? Santiago era già nato quindi altri figli. In realtà lache sto facendo adesso, ma concorna", hato senza tanti peli sulla lingua. Parole, queste, che hanno subito riattivato la ...