Beautiful | anticipazioni 12 aprile | prove di amicizia tra le Logan | Taylor e Steffy

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 11 aprile 2024)12: dopo che l’inganno di Thomas è venuto alla luce e Ridge non è voluto convolare a nozze per la seconda volta con, questa avrà uno scambio di battute con Brooke a cui certo il pubblico della soap (ma nemmeno loro!) sono abituati. Idem Brooke e Hope con12: Brooke esi sfogano l’una con l’altra. Poi lasr e la figlia… Dopo gli ultimi traumatici avvenimenti per tutta la famiglia, Brooke es’incontrano e fanno le loro tristi considerazioni…Ma senza rancore: non era mai successo! Vedrete! Che il “clima” sia cambiato, si capirà anche dall’atteggiamento dellemadre e figlia nei ...