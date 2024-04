Beach Soccer, Vaglini nuovo allenatore del Lenergy Pisa BS Under 20 - Pisa, 11 aprile 2024 - L’estate si avvicina e in vista della stagione sulla sabbia il Lenergy Pisa BS sta presentando i volti dei protagonisti della prossima stagione di Serie A di Beach Soccer. Nel f ...lanazione

All-Inland Girls Soccer: Santiago’s Krystal Medina is the IE Varsity Player of the Year - Read more about Medina’s season, see who was chosen the Inland coach of the year, and which players were selected to the first and second teams.sbsun

Siac, l’accesso ai playoff non passa solo dal campo. La situazione in classifica - Situazione sempre più ingarbugliata riguardo la griglia playoff in Serie C2-girone B di calcio a 5. La regular season sta per volgere al termine e sabato 13 aprile andrà in scena l'ultima giornata di ...messinasportiva