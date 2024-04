Bastoni in campo per Inter-Cagliari? Le indicazioni a -3

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 aprile 2024)ha saltato l’Udinese per infortunio, ma ora punta il rientro in. Da Sport Mediaset si segnalano i progressi in vista della partita di domenica sera (ore 20.45). LE NOVITÀ DA APPIANO GENTILE – Tre giorni ae l’attenzione principale riguarda le condizioni dei difensori acciaccati. Ieri si era parlato di Alessandroe Stefan de Vrij attesi da aumento dei carichi in allenamento. Un test in vista di domenica sera, per capire la loro possibilità di ritorno immediato inprima del derby. Sport Mediaset afferma checi sarà e che de Vrij è sulla via del recupero. BUONE NOTIZIE – Un doppio recupero – quello die de Vrij – che vale per Simone Inzaghi, visto che come noto per ...