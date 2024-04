Basket serie B Ferrara Basket | ’Porta un amico’ al palasport Cecchetti preoccupa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Manca meno di un mese ai playoff promozione, a cuiè certa di prendere parte dopo la vittoria di domenica scorsa con Gardone, e la società biancazzurra vuole fidelizzare il proprio pubblico per avere la spinta necessaria in occasione delle gare che metteranno in palio il salto in B Nazionale. Per la gara di domenica alla Bondi Arena contro Bergamo, ultimo impegno casalingo ufficiale prima della post season, sarà in vigore la promozione ‘Porta un, riservata agli abbonati biancazzurri: chi si presenterà in biglietteria assieme ad un amico, conoscente o familiare avrà diritto ad un biglietto omaggio da ‘donare’, appunto, alla persona accompagnata, che potrà così assistere alla sfida gratuitamente. La squadra di coach Benedetto, reduce da tre vittorie consecutive, ha ancora chance di finire al secondo ...