Basket | Gabriele Procida operato | salterà il Preolimpico con l’Italia

(Di giovedì 11 aprile 2024) Tegola per l’Alba Berlino e soprattutto per l’Ital. “Purtroppostarà fuori per 3-4 mesi. Il 21enne è statoper l’irritazione del tendine rotuleo sinistro, adesso inizierà la riabilitazione”, ha annunciato la società tedesca sui propri canali ufficiali. Se confermati i tempi di recupero,sarebbe ovviamente costretto a saltare il Torneochedisputerà dal 2 luglio in Portorico per cercare di ottenere il pass per i Giochi di parigi. SportFace.

Basket – Per la Novipiù venerdì sera l’anticipo a Cividale penultimo turno di Fase a Orologio - Si anticipa a venerdì 12 aprile ore 20.30 il penultimo turno di Fase a Orologio di Serie A2 Old Wild West, tra UEB Gesteco Cividale e Novipiù Monferrato Basket. GLI AVVERSASRI – Cividale è in grande s ...monferratowebtv

Tegola per Gabriele Procida: operato, salterà l’estate con l’Italia - Una notizia che non ci voleva per la nostra nazionale italiana, alla ricerca del pass olimpico per Parigi 2024: Gabriele Procida non ci sarà, visto che è ...basketinside

che tegola per pozzecco: procida out 3-4 mesi - Pessime notizie per l'ItalBasket di coach Pozzecco. Come comunicato infatti dall'Alba Berlino, Gabriele Procida è stato sottoposto a intervento ...sportmediaset.mediaset