(Di giovedì 11 aprile 2024) Una notizia davvero poco positiva arriva da Berlino:dovrà star fermo per 3 o 4 mesi, saltando così ildi San Juan, Porto Rico, dove avrebbe quasi certamente giocato con la maglia del. A comunicare lo stato delle cose è il suo club, l’Alba Berlino, che in un comunicato rilasciato sui social riporta quanto segue: “Purtroppodovrà saltare i prossimi tre o quattro mesi. Il 21 enne è statoa causa di una lesione del tendine rotuleo sinistro. Adesso sta effettuando la riabilitazione e sta lavorando intensamente affinché possa rientrare“.: Olimpia Milano, battere il Maccabi e poi sperareaveva finora giocato 25 minuti di media in Eurolega, realizzando 8,3 punti a ...

Basket: Gabriele Procida operato, salterà il Preolimpico. Brutte notizie per l’Italia - Una notizia davvero poco positiva arriva da Berlino: Gabriele Procida dovrà star fermo per 3 o 4 mesi, saltando così il Preolimpico di San Juan, Porto Rico, dove avrebbe quasi certamente giocato con l ...oasport

Niente Preolimpico con la Nazionale per Gabriele Procida: 3-4 mesi di stop per un'operazione al ginocchio - Basket - Brutta notizia per la Nazionale di Gianmarco Pozzecco in vista del Preolimpico di San Juan, Porto Rico. Non farà parte del gruppo azzurro Gabriele Proc ...eurosport

Gabriele Procida si opera, diversi mesi di stop: salterà il Preolimpico - La stagione di Gabriele Procida si chiude anzitempo e la giovane guardia del Alba Berlino sarà costretta a saltare anche gli impegni estivi con l'ItalBasket.pianetabasket