Basket femminile Vis Rosa | la semifinale inizia con un +31

(Di giovedì 11 aprile 2024) Nell’andata dellaplayoff contro la Walnut Noceto è arrivata una importante e convincente vittoria per le ragazze della nostra serie C, griffata Istituti Polesani. Primo quarto molto equilibrato con gli Istituti Polesani Vische scappano subito nel punteggio (14-3 dopo 5’ e 36-25 all’intervallo). Il terzo quarto spacca definitivamente la partita a favore delle vissine, fino al 71-40 finale molto importante in vista della gara di ritorno, considerando che vale la differenza canestri.

