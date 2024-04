Basilicata | elezioni regionali | commissione parlamentare antimafia | stop a cinque candidati Al voto a fine mese

(Di giovedì 11 aprile 2024) Angelo Antenori (Orgoglio lucano), Vincenzo Clemente (Udc-Dc con Rotondi-Popolari Uniti), Vincenzo Piro (Forza Italia), Lucio Libonati e Livio Valvano, entrambicon la lista Avs-Si-Psi. Sono considerati impresentabili per ledellain programma fra due settimane e mezza. È l’esito della valutazione della. L'articolo Al proviene da Noi Notizie..

Chi pensava che il futuro di Forza Italia , dopo l'addio di Silvio Berlusconi, fosse segnato deve ricredersi. Ormai, al netto dei sondaggi, gli indizi sono parecchi, l'ultimo dei quali il voto in ... (liberoquotidiano)

Alle elezioni regionali 2024 in Basilicata mancano meno di tre settimane. I Sondaggi politici danno in vantaggio Vito Bardi , presidente uscente appoggiato dal centrodestra, da Azione e Italia viva. ... (fanpage)

Le Elezioni regionali in Basilicata 2024 si terranno domenica 21 e lunedì 22 aprile, dalle ore 7 alle 23 di domenica e dalle ore 7 alle 15 di lunedì. Si elegge il nuovo presidente di Regione e si ... (fanpage)

