Barzotti M5S | “Serve subito una riforma seria su appalti e subappalti”

(Di giovedì 11 aprile 2024) Dopo Firenze e Brandizzo, la terribile esplosione alla centrale idroelettrica di Suviana pone ancora una volta il tema della sicurezza sul lavoro. Valentina, capogruppo M5S in commissione Lavoro alla Camera, quali le cause di questa strage infinita? “I problemi sono molteplici. C’è innanzitutto quello dell’utilizzo indiscriminato ade sub, a cui, come in questo caso, fanno ricorso anche le aziende partecipate dallo Stato. Una delle vittime dell’esplosione nella centrale di Bargi era un pensionato di 73 anni con partita Iva, di altre due non si conoscono l’azienda per cui lavoravano né la mansione. Di cosa stiamo parlando? Secondo l’Inail nei primi due mesi del 2024, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, sono cresciute sia le denunce di infortunio, +7,2 per cento, sia le morti, +19 per cento. Sono numeri ...