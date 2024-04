Barzellette

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “La presidente Meloni ha un po’ esagerato in un paio di passaggi. Quando ha detto che il potere di acquisto è aumentato facendo riferimento ai dati Ocse del terzo ... (calcioweb.eu)

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "La presidente Meloni ha un po' esagerato in un paio di passaggi. Quando ha detto che il potere di acquisto è aumentato facendo riferimento ai dati Ocse del terzo ... (liberoquotidiano)

Bologna, 4 marzo 2024 – L’arte senza confini, in tutte le sue forme. Era così per Lucio Dalla, eclettico e curioso. In questo solco è stato immaginato il ‘Ballerino’, premio speciale assegnato dal ... (ilrestodelcarlino)