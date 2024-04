Bari | Pisicchio ai domiciliari | il nuovo arresto nel centrosinistra ingarbuglia i tentativi di alleanza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Non è una figura marginale. Nemmeno di passaggio. Alfonsino, aida ieri per corruzione e turbativa d’asta, con Michele Emiliano ha un rapporto di lunga data. In politica, infatti, lo è da sempre. Al Comune dici è arrivato per la prima volta nel 1990, diventando presto anche assessore. Dieci anni dopo varca anche la soglia del Consiglio regionale. È il 2006, l’anno in cui l’allora sindaco di, Michele Emiliano, lo chiama per presiedere la società partecipata del Gas, Amgas. “Risanandola ne giro di pochi anni – recita la sua biografia – raggiungendo importanti obiettivi sociali, quali la stabilizzazione dei lavoratori precari”. Antonio Decaro, invece, nel 2015 gli affida il Bilancio della Città metropolitana. È lo stesso anno in cui torna in Consiglio regionale nella lista civica “La ...