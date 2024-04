Bari | le tre ondate di arresti in un mese e mezzo Dal 26 febbraio Ieri cominciate le audizioni in commissione parlamentare antimafia

(Di giovedì 11 aprile 2024) Dopo glidiè il caso di ricapitolare la situazione anche politica die parte della città metropolitana. Il 26la prima ondata di, la più corposa con oltre 130 misure cautelari fra cui quelle a carico di esponenti del clan Capriati, di Giacomo Olivex consigliere regionale pugliese e della moglie Maria Carmen Lorusso, consigliera comunale dieletta nello schieramento di centrodestra poi passata in maggioranza. Invio di commissari ministeriali aper valutare l’ipotesi di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. La settimana scorsa otto misure cautelari fra cui quella a carico di Antonio Donatelli, sindaco di Triggiano (città metropolitana di) per ipotesi di ...

Cosimo Napoletano in carcere. Francesco Catanese, Alfonso Pisicchio , Enzo Pisicchio e Giovanni Riefolo agli arresti domiciliari. Interdizione dall’attività professionale per dodici mesi a carico di ... (noinotizie)

Bari: le tre ondate di arresti in un mese e mezzo Dal 26 febbraio. Ieri cominviate le audizioni in commissione parlamentare antimafia - Dopo gli arresti di ieri è il caso di ricapitolare la situazione anche politica di Bari e parte della città metropolitana. Il 26 febbraio la prima ondata di arresti, la più corposa con oltre 130 misur ...noinotizie

Ancora arresti a Bari: in manette per corruzione ex assessore e suo fratello - Alfonso Pisicchio, ex assessore della Regione Puglia, e suo fratello Enzo Pisicchio, sono stati posti agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta della procura di Bari su possibili episodi di ...informazione

Schlein tirata a fondo dai suoi cacicchi - Non aveva una linea chiara per non perdere l'agognato alleato. Ora continua a non avere una linea e rischia di restare pure senza alleato. Non è una situazione semplice, quella nella quale Elly Schlei ...italiaoggi