Bari | la denuncia di Verini Pd | “Qualcuno della commissione Antimafia ha trasmesso a un giornale contenuti secretati È gravissimo”

Puglia, Emiliano: indagini mai riguardato attività Giunta in carica - Roma, 11 apr. (askanews) – “Tutte le diverse indagini in questo momento in corso da parte della Procura di Bari non hanno mai riguardato l’attività istituzionale della Giunta in carica, ed anche nell’ ...askanews

Inchieste Puglia, continua il gioco sporco nel “campo largo” di Conte: “Lasciamo tutti gli incarichi alla Regione. É ora di fare pulizia” - Il presidente del M5S è ritornato a Bari per annunciare la svolta dopo gli scandali giudiziari che hanno coinvolto Comune e Regione. In realtà vuole solo danneggiare il "campo largo" per far crescere ...ilcorrieredelgiorno

Puglia, anche Sinistra italiana chiede “discontinuità” a Emiliano. Fratoianni: “Ora serve un’iniziativa del presidente” - A rappresentare Sinistra italiana nella giunta Emiliano è Anna Grazia Maraschio, assessore regionale all'Ambiente ...ilfattoquotidiano