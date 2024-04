Barcellona Pozzo di Gotto | aggiudicati lavori di messa in sicurezza nella frazione di Portosalvo

(Di giovedì 11 aprile 2024) Pubblicato il 11 Aprile, 2024 Partirà nei prossimi giorni adi, nel Messinese, il consolidamento del pendio compreso tra vicolo Colonna e la via Filippo Turati,di. La Struttura di contrasto al dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha portato a compimento, in tempi rapidi, l’iter utile allaindel versante colpito nel corso degli anni da una serie di movimenti franosi. “Prosegue senza sosta l’attività diindei centri urbani – dichiara il presidente Schifani –. L’attenzione del mio governo verso le fragilità del territorio e la salvaguardia dell’incolumità dei cittadini resta alta e ...

