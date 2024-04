Barbara d' Urso vittima di un incidente domestico | «Non posso muovermi»

(Di giovedì 11 aprile 2024) Dopo il suo addio a Mediaset e la ricerca di un nuovo ingaggio televisivo che non ha portato ancora ai risultati sperati,d'resta attiva sui social network, dove è molto seguita. Su Instagram ha raccontato ai follower il suoche le ha bloccato la schiena. Nulla di grave ma un imprevisto che ha impedito alla 66ene di continuare a svolgere le sue attività quotidiane.did': cosa è successo "Oggi vorrei dirvi che sono tre giorni che sono costretta a farmi le punture di Volataren e Muscoril, ho la schiena completamente bloccata, non riesco a", ha raccontatod'su Instagram. "Vedete amiche, una balla, fa sport, fa mille ...

Barbara d'Urso ha fatto sapere ai suoi fan di essere stata vittima di un piccolo Incidente in casa. Ecco come sta L'articolo Incidente domestico per Barbara d’Urso : cosa è successo e come sta adesso ... (novella2000)

Barbara D’Urso infortunata dopo un incidente in casa, spiega cosa non bisogna mai fare - Barbara D'Urso spiega come si è fatta male in casa, un incidente che purtroppo capita a troppe persone ...ultimenotizieflash

Massimiliano Caroletti, chi è il marito di Eva Henger/ “Sono fiero di essere il capofamiglia” - In quell’occasione ospite a Domenica Live da Barbara D’Urso, Caroletti disse: “Sono fiero di essere il capofamiglia di questa famiglia. A me ha ferito vedere Eva sprecare così la chance all’Isola dei ...ilsussidiario

Barbara d’Urso ha avuto un piccolo incidente in casa: come sta, cos’è successo - Piccolo incidente per la conduttrice ex Mediaset: "Non riesco a muovermi" E' quasi un anno che ormai Barbara d'Urso manca dal piccolo schermo, a parte ...lanostratv