Banca Etica | raddoppia l’utile consolidato Assemblea a Napoli e online il 28 aprile

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il gruppoha chiuso il 2023 con un utile nettodi 31,6 milioni di euro in forte crescita rispetto ai 17,2 milioni del 2022: è quanto emerge dal progetto di bilancio approvato dal Cda. Il bilancio – spiega una nota – sarà sottoposto all’approvazione dell’generale dei soci e delle socie convocata per il 18 maggio a, Valencia e. La stessasarà anche chiamata a votare una proposta del Cda di prevedere un aumento del sovraprezzo per le azioni della(ulteriori 2 euro per azione). L’andamento delle società del gruppopresenta nel 2023 un utile di 27,1 milioni di euro;Sgr presenta utili per 8,4 milioni di euro mentre Cresud ha ...