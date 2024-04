Bambino di 5 anni caduto dalla finestra | la polizia premia le dottoresse che lo salvarono

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Siena, 11 aprile 2024 – “Dimostrando encomiabile altruismo, umana sensibilità ed alto senso civico, lasciava le proprie occupazioni per prestare immediato soccorso ad undi 5, che era precipitatodella propria abitazione sita in pieno centro, da un’altezza di 10 metri dal suolo. Grazie alle prime tempestive manovre effettuate in attesa dell’intervento dei sanitari del 118, il minore veniva trasportato in gravi condizioni, ma non pericolo di vita, all’ospedale Meyer di Firenze”. Firmato il questore Pietro Milone. Che ieri ha voluto consegnare una pergamena, in occasione della Festa dellaal teatro dei Rinnovati a Siena, a duedi Poggibonsi, Belinda Vaselli e Stefania Foderi, che furono preziose quel 25 maggio 2023 per salvare il piccolo ...