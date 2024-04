Bambina di 6 anni accoltellata | ferita anche la madre | la ricostruzione è agghiacciante

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il padre torna a casa e trova sua figlia e la moglie sanguinanti a terra, ladella polizia è terrificante Un caso da film giallo sta incuriosendo tutto il Giappone. Lo scorso martedì, presso la città Shodoshima – nella prefettura di Kagawa – unae sua figlia – di sei– sono state ritrovate sanguinanti sul suolo del loro appartamento dal marito. Non appena tornato a casa da lavoro, questo è entrato dalla porta principale per fare una scoperta che lo ha subito traumatizzato. La prima cosa che ha fatto è stata quella di chiamare la polizia, denunciando quanto visto, successivamente ha contattatol’ambulanza per garantire le cure a figlia e moglie, in attesa di comprendere cosa fosse successo. Coltello da cucina – Notizie.comIl loro arrivo è stato immediato. Nel giro di pochi minuti le due ...