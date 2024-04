Balneari in pressing sul governo | “Pronti a chiudere le spiagge”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 11 aprile 2024) Benché ilabbia da sempre sposato la causa deie quella degli ambulanti, in questo momento non ha intenzione di andare allo scontro aperto con la Commissione europea, da tempo inaffinché Roma si allinei con la direttiva Bolkestein nel campo delle concessioni. Troppi i fronti già aperti con l’Europa, dal Pnrr ai migranti fino al Mes. L’idea dell’esecutivo è prendere tempo e affrontare il dossier dopo le elezioni europee ed eventualmente aprire un confronto con il prossimo commissario europeo che si occupa della materia. Ma le associazioni di categoria non ci stanno e giovedì sono scese in piazza a Roma – migliaia di lavoratori e concessionari del settore, insieme ai sindaci dei territori arrivati da tutta Italia – e si sono fatte sentire pure a Bruxelles nel corso di una conferenza stampa organizzata dagli ...