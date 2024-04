(Di giovedì 11 aprile 2024) Pisa, 11 aprile 2024 – Ipisani sono presenti aper lanazionale che proprio quest’oggi vede riuniti in piazza Santi Apostoli titolari e gestori di stabilimentidi tutta Italia. "Siamo aperchiarezza sulla Bolkestein, vogliamo subito unauguale per tutti, in gioco c'è il futuro della balneazione attrezzata italiana" è l'allarme del presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani. "Dopo la scadenza del 31 dicembre stiamo ancora aspettando unada parte del Governo valida per tutti i Comuni d'Italia. Questa incertezza normativa ha generato una situazione a macchia di leopardo, dove ogni Comune applica in modo arbitrario unasulle concessioni generando soprattutto ...

Balneari all’ultima spiaggia: manifestazione a Roma per chiedere una legge chiara - Pisa, 11 aprile 2024 – I Balneari pisani sono presenti a Roma per la manifestazione nazionale che proprio quest’oggi vede riuniti in piazza Santi Apostoli titolari e gestori di stabilimenti Balneari d ...lanazione

Balneari, altro vertice a vuoto. Oggi la protesta: attesi in 5mila - Il tavolo tecnico consultivo sul tema concessioni Balneari convocato ieri si è risolto in un nulla ... che non sanno se la prossima sarà la loro ultima estate al timone degli stabilimenti e i sindaci, ...tg24.sky

Amalfi, ok del Tar agli abbattimenti di quattro stabilimenti Balneari - Ad Amalfi la stagione balneare è a serio rischio per i quattro stabilimenti della spiaggia grande. Il Tar ha infatti rigettato il ricorso di tre strutture fisse contro il provvedimento ...ilmattino