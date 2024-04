Ballotta | ’uscita’ sicura Questo Bologna crescerà | non sarà mai una meteora»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Marcoha almeno tre peculiarità che lo rendono unico o quasi. E’ nato nel 1964 (il 3 aprile), l’anno dell’ultimo scudetto del. E’ cresciuto nel, senza mai, però, riuscire a mettere insieme almeno una presenza. E’ il portiere più ’regionale’ che esista, avendo vissuto tante esperienze lungo la via Emilia, da Parma a Reggio Emilia e da Modena a Cesena. Senza dimenticare gli esordi tra San Lazzaro e Casalecchio, dove è nato., ma lei è tifoso del? "E’ una squadra che seguo con grande simpatia. E’ il club con il quale mi sono formato. Anche se...". Anche se? "Ho fatto parte dell’organico della società nei primi anni Ottanta, mescolando A, B e C. Diverse stagioni, nessuna presenza". Poi? "Poi arrivò Gino Corioni. Io ero stato mandato in prestito l’anno ...