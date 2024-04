Bagolino candidato al borgo più bello

(Di giovedì 11 aprile 2024) C’è anchein corsa per i Borghi più belli d’Italia 2024. Incastonato tra le montagne in posizione dominante lungo la strada che collega il lago d’Idro con il monte Maniva e la Piana del Gaver, ilmedievale è stato selezionato dall’Associazione nazionale che raggruppa i Borghi più Belli d’Italia, dopo che il Comune ha avviato il percorso per ottenere il prestigioso riconoscimento nel 2022. Ora passa alla fase successiva di verifica sul campo, al termine della quale potrebbe arrivare l’ufficializzazione dell’adesione all’Associazione. "è unmedievale con un fascino indiscusso - dichiara l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali - e quindi sostengo con convinzione la sua candidatura. La nuova campagna di promozione, che stiamo portando in tutte le ...

Bagolino nominé parmi les Plus Beaux Villages d’Italie 2024 - Bagolino. Bagolino, dans la région de Brescia, est en lice pour faire partie des Plus Beaux Villages d'Italie 2024. La commune, qui a entamé le parcours ...quibrescia