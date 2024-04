Bagarre in Aula | pioggia di condanne contro l’amministrazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Tempo di lettura: 5 minutiDopo i fatti accaduti nel corso del Consiglio comunale di Avellino tenutosi ieri, e dopo il video diffuso dal consigliere di opposizione Francesco Iandolo, arrivano un’altra serie dipolitichel’atteggiamento delcomunale. “La maggioranza Festa-Nargi non strumentalizzi noi giovani e provi vergogna per quello che è successo ieri in”, questa è la dura risposta di Antonio Dello Iaco al comunicato dei consiglieri festiani. “Io ho 21 anni e avevo affidato al consigliere Iandolo, l’unico che si è interessato in questi anni a provare a ricostituire il Forum dei Giovani in città, una mia lettera”. “Un 21enne che si rivolge all’assise chiedendo collaborazione, maturità politica e sensibilità non può assistere, insieme alle decine di persone presenti, a una ...

