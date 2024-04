“Azione con Calenda” | Mara Carfagna arriva ad Ariano Irpino

(Di giovedì 11 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto, Presidente dicone Ministro del Sud e della Coesione Territoriale del Governo Draghi, concluderà i lavori del Convegno “Sud. Interno. Dimenticato.” che si terrà advenerdì 19 aprile alle 18, presso il Museo Civico e della Ceramica. Hanno assicurato la propria partecipGerardo Canfora, Rettore dell’Università del Sannio che si soffermerà sul ruolo dell’Università come motore di sviluppo per le aree deboli; Marco Bussone, Presidente dell’Uncem, associnazionale che riunisce le Comunità Montane, impegnato a sollecitare il rilancio dei servizi nei comuni di montagna e delle aree interne; Zaccaria Spina, Presidente della Comunità Montana del Fortore, che presenterà le ...

Finanza. Gruppo Banca Etica: chiuso il 2023 con un utile netto consolidato di 31.6 milioni di euro - Il direttore generale, Gabrielli: “In Banca Etica gli utili non si traducono in maxi-dividendi e in maxi-bonus ma in capitalizzAzione e potenziale nuovo credito. In arrivo nuove misure a sostegno dei ...redattoresociale

Aborto, Pro Vita & Famiglia: "Giorno tragico per Ue, Italia si unica a Paesi pro vita" - 'Oggi è un giorno tragico per la storia dell’Europa e per i suoi valori fondanti: con 336 voti contro 163 il Parlamento Europeo ha approvato la mozione di ultra-sinistra che auspica l’inserimento dell ...adnkronos

Assange: Albanese, 'incoraggiante' la risposta di Biden - 'Un commento incoraggiante da parte del presidente Biden'. Lo ha detto il premier australiano Anthony Albanese, dopo che il presidente americano ha detto che 'si sta valutando' la possibilità di rinun ...adnkronos