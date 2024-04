Avv Afeltra contro l’esposto | «Non c’è reato dell’Inter»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 aprile 2024) Alcuni tifosi della Juventus qualche giorno fa hanno presentato un espostol’iscrizione all’attuale campionato di Serie A. Il risultato non è stato per ora positivo, l’avvocatospiega la sua posizione su TMW Radio. SPIEGAZIONE – L’avvocatospiega perchénon avrà vita lunga: «Io non mi metto a contestare quello che dicono i colleghi. Io posso solamente verificare e far presente alcune situazioni tecniche. La prima delle quali è che la Federazione, con il codice 45, prevede esposti e querele solo dai tesserati. Questo sarebbe un vizio di forma. Non si tratterebbe, poi, di una retrocessione nel caso ma di una non iscrizione. Per essere iscritti ci sono dei parametri da far rispettare: aver pagato tutti gli stipendi, i contributi e tutte le imposte del 20 aprile ...