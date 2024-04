Attacco con coltello a Bordeaux | c' è una vittima | ucciso l' aggressore

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 11 aprile 2024) Parigi. Ieri sera, nel centro storico di, un uomo in djellaba e di origini nordafricane ha accoltellato due persone, uccidendone una e ferendo gravemente l’altra. L’è avvenuto attorno alle 20 all’altezza di Place de la Bourse. Secondo i primi elementi dell’inchiesta, l’individuo stava deambulando sulla banchina che costeggia la Garonna, il fiume che attraversa, prima di aggredire le due vittime. A queste avrebbe rimproverato di “boire un coup”, ossia di bere alcol, nel giorno dell’Id al-fitr, la festa della rottura del digiuno che segna la fine del Ramadan. In uno dei tanti video postati sui social network, si vede l’chinarsi per accoltellare una persona a terra. La, di nazionalità algerina, grida “arrête!”, fermati, prima di soccombere. Subito dopo ...