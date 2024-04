ATP Montecarlo | Bolelli e Vavassori domano gli argentini Gonzalez e Molteni e volano ai quarti di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) Un’ora di dominio per Simoneed Andrea. La coppia azzurra è aididel Masters1000 di, dimostrandosi per l’ennesima volta come uno dei doppi più continui del 2024. GliMaximoed Andrés, numeri 8 del seeding, cadono sotto i loro colpi con un netto 6-1 6-3, dando una nuova dimostrazione di forza in vista delle prossime Olimpiadi. Un primo set senza nemmeno un minimo di lotta, con la coppia azzurra che sfrutta immediatamente la prima occasione a propria disposizione per poter allungare sul 2-0. Il duo argentino avrebbe due opportunità di rientrare nel quarto gioco, ma i due azzurri se la cavano bene e da lì prendono definitivamente il largo, altri due break e set chiuso in venticinque ...